Іспанія

Черговий виконавець може опинитись на Близькому Сході.

Представники Саудівської Аравії не зупиняються в своєму намагання перевернути догори ногами цьогорічний літній трансферний ринок та заохочують усе більшу кількість іменитих футболістів приєднуватись до клубів із власної країни.

Одним із статусних виконавців на Близькому Сході вважають півзахисника каталонської Барселони Франка Кессьє, який за рік свого перебування в таборі "блаугранас" виборов статус лише гравця ротації в колективі Хаві.

У той самий час, Барса потребує вивільнення величезних коштів, тож радо розлучатиметься з власними футболістами другого плану, якщо за них пропонуватимуть значні відсутні.

Як повідомляє аравійська преса, Ан-Наср розпочав перемовини на клубному рівні, але наразі домовляється про 15 млн євро відступних, тоді як інтереси іспанців складають щонайменше 20 млн євро.

За сезон Кессьє відіграв 43 матчі (1797 хвилин), забивши голи та віддавши гольові передачі по три рази.