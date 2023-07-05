Іспанія

Футболіст Реалу залишиться в клубі.

Попередніми тижнями Ферлана Менді пов'язували з переїздом до Саудівської Аравії.

Тепер його агент Іван Ле Мі сказав L'Equipe, що повідомлення про його переїзд на Близький Схід були "нісенітницею". Він стверджує, що в цих звітах немає нічого серйозного, і що кожного дня з Саудівською Аравією пов’язують нових гравців.

Він завершив свої міркування з цього приводу тим, що з точки зору Менді в Мадриді все добре.

28-річний гравець минулого сезону пропустив більшу частину кампанії через травму. Якщо на початку наступного сезону його проблеми з фізичною формою залишаться, є вірогідність продажу гравця.