Футболіст Реалу залишиться в клубі.
Ферлан Менді - Getty Images
05 липня 2023, 18:37
Попередніми тижнями Ферлана Менді пов'язували з переїздом до Саудівської Аравії.
Тепер його агент Іван Ле Мі сказав L'Equipe, що повідомлення про його переїзд на Близький Схід були "нісенітницею". Він стверджує, що в цих звітах немає нічого серйозного, і що кожного дня з Саудівською Аравією пов’язують нових гравців.
Він завершив свої міркування з цього приводу тим, що з точки зору Менді в Мадриді все добре.
28-річний гравець минулого сезону пропустив більшу частину кампанії через травму. Якщо на початку наступного сезону його проблеми з фізичною формою залишаться, є вірогідність продажу гравця.