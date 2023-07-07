Іспанія

Нідерландський захисник залишив Баварію вільним агентом.

Універсальний захисник Дейлі Блінд продовжить кар'єру в іспанській Ла Лізі після того, як його контракт із мюнхенською Баварію підійшов до свого завершення цього літа.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 33-річний нідерландець незабаром буде офіційне представлений у якості нового гравця Жирони, куди він перейде на правах вільного агента.

Сторони вже повністю погодили умови особистого контракту. У найближчі години Дейлі пройде медогляд у новому клубі, за який виступає український правий вінгер Віктор Циганков.

У минулому сезоні Блінд провів на клубному рівні 24 поєдинки у всіх турнірах, у яких він віддав дві результативні передачі.