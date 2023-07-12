Іспанія

Президент клубу з Каталонії прокоментував майбутнє французького вінгера.

Жоан Лапорта розповів про майбутнє Усмана Дембеле - цитує президента Барселони Фабріціо Романо.

"Я думаю, що він залишиться в Барсі. Хаві любить його, і я теж його великий фанат.

Це правда, що він не збирається активувати положення про 50 мільйонів євро — ми ведемо перемовини щодо нової довгострокової угоди. Сподіваємось, це станеться".

У сезоні-2022/23 Усман провів понад 30 матчів в усіх турнірах та забив 8 голів й віддав 9 асистів.