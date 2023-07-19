Іспанія

У Циганкова новий партнер за центральною ланкою.

Іспанський центральний півзахисник Пабло Торре долучився до складу каталонської Барселони влітку минулого року, однак у порівняно юному віці не вихованцю "блаугранас" було важко знайти собі місце в складі колективу Хаві.

Саме тому 20-річний виконавець цього трансферного вікна подався на пошуки більшої кількості ігрового часу, і в підсумку зустрівся з пропозицією іншої команди із столиці Каталонії — Жирони.

Напередодні гравець молодіжної збірної Іспанії U-19 підписав річну угоду та став одноклубником українця Віктора Циганкова, після чого долучився до команди на зустрічі в неформальній атмосфері, що відбувалась на клубній базі.

За сезон Пабло зіграв 13 матчів у складі "дорослої" команди Барселони.