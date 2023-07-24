Іспанія

Захисник мадридського клубу прокоментував свою роль у колективі.

Перед початком нового футбольного року мадридський Реал визначився з переліком із чотирьох гравців, які відповідно до рангу носитимуть капітанську пов’язку в офіційних матчах.

Першим серед них є Начо Фернандес, який у своїй професійній кар’єрі мав виступи виключно в складі "вершкових".

Досвідчений захисник прокоментував вияв довіри від партнерів у своєму останньому інтерв’ю.

"Дійсно, я й раніше був капітаном у багатьох іграх Реала, але зараз відчувати себе першим капітаном — це щось неймовірне та дуже складний виклик водночас.

Я в цьому клубі граю все своє життя, пройшов усі вікові категорії. Саме тому представляти цей клуб для мене — найкраще, що в принципі могло статись.

Бути капітаном означає бути лідером, але в той же час це означає бути найкращим товаришем по команді для всіх.

Я завжди намагаюся боротись за свою команду, вигравати кожну гру, щоб продовжувати й надалі вигравати титули", — заявив іспанський виконавець.

Зауважимо, що Начо вигравав із Реалом 5 кубків чемпіонів, 5 трофеїв Клубного чемпіонату світу, 3 Ла Ліги, 2 кубки Іспанії, 4 суперкубки УЄФА та 4 суперкубки Іспанії.