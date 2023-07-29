Іспанія

Керманич Реала прокоментував останні трансферні чутки.

Поступово згасає полум’я інформаційного фронту довкола нападника французького Парі Сен-Жермен, який учергове посварився з керівництвом свого клубу на шляху до потенційного трансферу мадридського Реала.

Проте чутки все одно ширяться в пресі, тож не дивно, що під час чергової прес-конференції головного тренера "бланкос" Карло Анчелотті спробували розпитати щодо актуального стану справ.

"Мене не обходить те, що ви там запитуєте мене про Мбаппе. Я просто не буду нічого відповідати.

Ми повинні бути послідовними впродовж усього сезону, тому зараз рано оцінювати, що ми збираємося робити в подальшому на трансферному ринку. Ми й самі ще не знаємо на 100%, що будемо робити.

Попереду сезон, на початку якого ми повинні мати правильний настрій та бути відданими грі", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що опівночі з 29 на 30 липня мадридський Реал зіграє в El Clasico на теренах США проти каталонської Барселони