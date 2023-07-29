Іспанія

Переговори з Тоттенгемом щодо підписання данського хавбека продовжуються.

У поточне літнє трансферне вікно мадридський Атлетіко планує підписати одного гравця у центр півзахисту, і, як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, "матрацники" зберігають сильний інтерес до П'єра-Еміля Гейб'єрга з лондонського Тоттенгема.

За інформацією джерела, Атлетіко продовжує вести переговори зі "шпорами" щодо 27-річного данського хавбека, проте у той же час іспанський клуб не готовий платити за нього більше 25 мільйонів євро.

Умови особистого контракту з Гейб'єргом "матрацники" вже погодили, оскільки Тоттенгем готовий його продати цього літа.

У минулому сезоні П'єр-Еміль Гейб'єрг провів 44 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 5 голів та віддав 7 результативних передач.