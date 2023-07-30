Іспанія

Проте Реал спочатку хоче спробувати плазмотерапію.

Арді Гюлер може загрожувати хірургічне втручання, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 18-річний півзахисник отримав травму внутрішнього меніска правого коліна і повернувся до Мадриду зі США.

Спочатку клуб спробує вилікувати гравця за допомогою ін'єкцій збагаченої тромбоцитами плазми. Якщо це не спрацює, туркові буде потрібна операція. Терміни повернення поки що неясні.

Нагадаємо, що Гюлер приєднався до Реалу на початку липня, перейшовши з Фенербахче.