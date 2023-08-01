Іспанія

На випадок, якщо Усман Дембеле залишить каталонський клуб.

Барселона виявляє інтерес до Лероя Сане, повідомляє Diario Sport та Bild.

За інформацією джерел, каталонський клуб розглядає німця як заміну Усману Дембеле, який близький до переходу до ПСЖ.

Що стосується Сане, то він не розглядає варіант із відходом з Баварії в це трансферне вікно. Він хоче провести наступний сезон у складі мюнхенського клубу та ухвалити рішення про своє майбутнє наступного літа.

Нагадаємо, що Сане виступає за Баварію з літа 2020 року.