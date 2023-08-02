Іспанія

Форвард усе ще заліковує наслідки травми коліна.

Португальський нападник Андре Сілва за свою професійну кар’єру вже встиг змінити чимало європейських країн та не виправдати чимало авансів, що йому роздавали за видатні виступи в складі Порту.

Загалом, італійський Мілан, андалузька Севілья, франкфуртський Айнтрахт та РБ Лейпциг витратили на його трансфери 67,8 млн євро, однак у жодній із команд він так і не зміг стати по-справжньому провідним виконавцем.

За підсумками останнього сезону 27-річний футболіст забивав та відзначався гольовими передачами по дев’ять разів у 44 матчах.

Однак новий футбольний рік він вирішив розпочати в новій атмосфері.

Баскський Реал Сосьєдад узявся допомогти з влаштуванням річної оренди Сілви, за підсумком якої "королівські" матимуть можливість викупити гравця.

Утім, наразі Андре ще відновлюється від травми коліна, тож до початку сезону може й не встигнути відновитись.