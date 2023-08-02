Форвард усе ще заліковує наслідки травми коліна.
Андре Сілва, twitter.com/RealSociedad
02 серпня 2023, 12:49
Португальський нападник Андре Сілва за свою професійну кар’єру вже встиг змінити чимало європейських країн та не виправдати чимало авансів, що йому роздавали за видатні виступи в складі Порту.
Загалом, італійський Мілан, андалузька Севілья, франкфуртський Айнтрахт та РБ Лейпциг витратили на його трансфери 67,8 млн євро, однак у жодній із команд він так і не зміг стати по-справжньому провідним виконавцем.
За підсумками останнього сезону 27-річний футболіст забивав та відзначався гольовими передачами по дев’ять разів у 44 матчах.
Однак новий футбольний рік він вирішив розпочати в новій атмосфері.
Баскський Реал Сосьєдад узявся допомогти з влаштуванням річної оренди Сілви, за підсумком якої "королівські" матимуть можливість викупити гравця.
Утім, наразі Андре ще відновлюється від травми коліна, тож до початку сезону може й не встигнути відновитись.