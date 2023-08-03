Іспанія

Проте каталонський клуб відмовився.

ПСЖ пропонував Барселоні підписати Неймара, але каталонці відмовилися, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, у ході переговорів щодо Усмана Дембеле французький клуб знову запропонував Барселоні орендувати Неймара. Каталонці відповіли категоричною відмовою.

ПСЖ хотів би позбутися Неймара, але не може знайти для нього відповідну пропозицію.

Також Хаві вважає, що Неймар не відповідає нинішньому проекту Барселони.

Сьогодні Неймар зіграв за ПСЖ уперше із лютого – він відновився від травми. Форвард оформив 2+1 за системою гол+пас у товариському матчі з корейським Чонбуком (3:0).