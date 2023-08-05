Іспанія

Іспанець проти повернення бразильця.

Барселона не погоджується на трансфер Неймара, незважаючи на його доступність, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, каталонському клубу вкотре запропонували підписати форварда, і такі пропозиції надходять постійно.

Однак тренерський штаб на чолі з Хаві не підтримує ідеї придбання бразильця. У його майстерності не сумніваються, але є побоювання, що може зіпсувати "сімейну атмосферу".

У минулому сезоні Неймар провів на клубному рівні 29 поєдинків, у яких він забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.