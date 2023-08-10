Голкіпер ризикує пропустити більшу частину сезону у складі мадридської команди.
Тібо Куртуа, Getty Images
10 серпня 2023, 15:18
Тібо Куртуа порвав хрестоподібні зв'язки, повідомив офіційний сайт Реала.
Журналіст COPE Мігель Анхель Діас доповнює, що бельгієць залишав тренування мадридської команди у сльозах.
Найближчим часом Куртуа буде прооперовано. Терміни його відновлення наразі невідомі.
На даний момент невідомо, чи шукатиме Реал нового воротаря, чи зробить ставку, можливо, на українця Андрія Луніна.
Минулого сезону Ла Ліги Куртуа провів 31 матч та пропустив 29 голів.