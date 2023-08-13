Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку стартового туру іспанської Ла Ліги, який пройде 13 серпня та розпочнеться о 22:30.

У стартовому турі іспанської Ла Ліги Барселона в гостях зіграє проти Хетафе. За підсумками минулого сезону Барселона стала чемпіоном із великим відривом у десять очок від Реала, а Хетафе посів скромне 15 місце, уникнувши вильоту до Сегунди.

Хетафе – Барселона

Неділя, 13 серпня, 22.30. Стадіон Колісеум Альфонсо Перес, Хетафе. Головний арбітр — Сесар Сото Градо. Пряма трансляція на сервісі MEGOGO

Раніше Хетафе вважався твердим середняком вищої іспанської ліги, але останні три сезони команда регулярно веде боротьбу за виживання та займає 15 місце в Ла Лізі, що говорить про явне западання результатів. До цього були восьмі позиції, і навіть п'яте, що дало команді місце у єврокубках.

Минулого сезону боротьба доходила до критичної позначки — до останнього туру Хетафе боровся за виживання і в підсумку на два очки випередив Вальядолід, який посів 18 місце.

Цього літа команда серйозно готувалася до сезону, провівши непогану трансферну кампанію, підписавши контракти з Омаром Альдерете, Гастоном Альваресом, Порту, Чоко Лосано, Хосе Анхелем Кармоною, Хуанмі Латасою та Даніелем Фузато. Однак не обійшлося і без втрат — команду залишили Мунір Ель-Хаддаді, Анхель Альгобія та Хайме Сеоане.

За час передсезонної підготовки Хетафе провів шість контрольних матчів, у яких здобув чотири перемоги та двічі програв. Останній успіх був над голландським Вітессом з рахунком 4:1, що дозволило команді з гарним настроєм готуватися до матчу проти Барселони.

Барселона у свою чергу повернула чемпіонство минулого сезону, вигравши 28 поєдинків при шести поразках та чотирьох нічийних результатах. Це дозволило "блаугранас" набрати 88 очок та на десять балів випередити "вершкових".

Традиційно для останніх років Барселона провела спекотне міжсезоння, яке запам'яталося підписаннями гравців, незважаючи на всі фінансові труднощі. Через це, практично до останньої хвилини, у Барселони були проблеми із внесенням гравців у заявку на майбутній сезон.

Попри це Барселона підписала контракти з Оріолем Ромеу, Ілкаєм Гюндоганом та Іньїго Мартінесом. У той же час команду покинули Франк Яннік Кессьє, Ніко Гонсалес, Серхіо Бускетс, Хорді Альба та Усман Дембеле.

За міжсезоння Барселона провела п'ять контрольних поєдинків, у яких було чотири перемоги, зокрема над Тоттенгемом, Міланом, Реалом та Кобе. Єдина поразка була від Арсеналу.

Звичайно, нічого не може краще, ніж розпочати захист чемпіонського титулу з перемоги, тому команда Хаві буде готова до майбутньої зустрічі і це факт. Однак для каталонців виїзди в Хетафе проходили в дуже складних умовах, тож розраховувати на легку прогулянку точно не варто.

Якщо говорити про кадрову ситуацію перед стартовим матчем сезону, то у Хетафе гру пропустять Мауро Арамбаррі, Луїс Мілья та Енес Унал – усі троє перебувають у лазереті. У Барселони єдина помітна відсутність – це Іньїго Мартінес, який продовжує відновлення після травми.

Якщо говорити про особисті зустрічі, то між клубами було зіграно 42 матчі, з яких Барселона виграла 29 ігор, а Хетафе – чотири. За статистикою забитих та пропущених м'ячів – 98:33 на користь "блаугранас". Минулого сезону Барселона в гостях зіграла внічию, а на своєму полі здобула мінімальну перемогу.

- Хетафе набирав очки в трьох з останніх шести матчів проти Барселони в Ла Лізі — стільки ж разів команді вдалося досягти успіху в 15 зустрічах, що передували цій серії;

- Барселона не змогла виграти три останні виїзні матчі проти Хетафе — їх найдовша безвиграшна серія в Ла Лізі;

- Барселона вигравала матч першого туру в 12 зі своїх останніх 14 сезонів у Ла Лізі. Їхня єдина поразка за цей період була в 2019 році проти Атлетіка (0:1);

- Хетафе програв дев'ять із останніх 12 стартових ігор у Ла Лізі і вперше у своїй історії зіграє з Барселоною на старті.