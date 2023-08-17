Іспанія

Захисник може пропустити кілька тижнів.

Рональд Араухо отримав травму стегна, повідомив офіційний Twitter-аккаунт Барселони.

Очікується, що 24-річний футболіст не зіграє проти Кадіса (20 серпня) у другому турі іспанської Ла Ліги.

При цьому, Араухо уникнув серйозної травми. Очікується, що він пропустить кілька тижнів.

Минулого сезону Араухо провів 31 матч за Барселону у всіх турнірах: на його рахунку один гол і два асисти. Цього сезону на рахунку уругвайця один матч.