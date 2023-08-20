Іспанія

Football.ua представляє прев'ю до матчу чемпіонату Іспанії-2023/24, який пройде 20 серпня і розпочнеться о 20:30.

Барселона в рамках поєдинку другого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії прийме на своєму полі Кадіс.

Барселона — Кадіс

Неділя, 20 серпня, 20:30. Стадіо Олімпіко, Барселона. Головний арбітр зустрічі — Алехандро Муніс.

Барселона підходить до зустрічі з одним набраним балом і вже має виступати в ролі команди, що наздоганяє свого головного конкурента — Реала. В першому турі команда Хаві зустрічалась з Хетафе та не змогла вразити ворота супротивника та зіграла внічию, тоді як Реал переміг.

Каталонці продовжують працювати на трансферному ринку з метою підсилення складу, проте не може робити це швидко через фінансові труднощі. Склад все ще комплектується, але Хаві треба давати результат з тими гравцями, що є.

Ілкай Гюндоган та Оріоль Ромеу доволі швидко інтегрувались в гру команди, проте не буде змоги розраховувати на Рафінью в цьому матчі, адже в минулому турі він отримав непотрібну червону картку. Крім того, з в лазарет потрапив Араухо. На жаль, це надовго, тому тепер частіше будемо бачити Кунде в центрі захисту, а також не слід забувати про Мартінеса, якого ще досі не заявили.

Що стосується Кадіса, то команда в першому туру протистояла Алавесу на своєму полі та здобула мінімальну перемогу. В команді роблять ставку на досвідчених футболістів, які можуть зберегти прописку в еліті, а може й досягти чогось більшого.

Кадіс цього літа підписав досвідчених Ескаланте, Гвардіолу та Мачіса. І якщо останній вже приносить користь, то очікувати двох інших сьогодні не варто. Команда втратила цього літа Бонгонда, Еспіно та Лосано, які відігравали важливу роль в команді, тому цікаво подивитись, як тренерський штаб побудує гру в цьому сезоні.

Цілком можна сказати, що Кадіс — незручний супротивник для Барселони, адже в останніх п'яти матчах було зафіксовано два нічийних результати та поразку каталонців. Команда Хаві не можна допускати ще одну помилку на старті сезону.

Очікуємо, що в цьому матчі тренерський штаб дасть шанс Ансу Фаті. Бо якщо не виходити при таких кадрових можливостях, то щодо майбутнього молодого таланту в клубі є серйозні питання.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Мартінес, Араухо, Рафінья — Окампо, Гвардіола, Чуст, Ескаланте

Поточна форма:

Історія протистоянь: