Іспанія

Football.ua представляє прев'ю до матчу чемпіонату Іспанії-2023/24, який пройде 19 серпня і розпочнеться о 20:30.

Реал в рамках поєдинку другого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії зіграє на виїзді проти Альмерії.

Альмерія — Реал

Субота, 19 серпня, 20:30. Естадіо Медитерранно, Альмерія. Головний арбітр зустрічі — Хосе Санчес.

Альмерія після першого туру опинилась в зоні вильоту. Звичайно, робити якісь висновки зарано, тим більше що в матчі проти Райо Вальєкано команда виглядала непогано та нанесла 19 ударів в бік воріт.

В тому матчі Альмерія пропустила двічі — обидва рази з одинадцятиметрової позначки, тому команді варто попрацювати над більш обережним відбором у своєму штрафному.

На тренувальних зборах Альмерія провела ряд поєдинків з іспанськими командами, але результати були не дуже вдалими. Команді потрібна перемога, щоб підняти настрій.

Реал в минулому сезоні не зміг виграти боротьбу за чемпіонський титул в Барселони, тому спробує виправити ситуацію вже в поточному сезоні. Перший дуже маленький крок мадридці зробили — вже в першому турі вони трошки відірвались від каталонців.

В той час як Реал обіграв Атлетік з рахунком 2:0, Барселона не змогла вразити ворота Хетафе та зіграла внічию.

Водночас не варто забувати про проблеми Реала, а їх доволі багато. По-перше, серйозні травми Тібо Куртуа та Едера Мілітао — в обох хрестоподібні зв'язки, а отже це надовго. І якщо на заміну бельгійцю орендували Кепу, то новий захисник не очікується.

І це все при тому, що команда втратила Каріма Бензема цього літа, а адекватної заміни підписано не було. При всій повазі до Хоселу, це лише опція для ротації.

Не дивлячись на все це, команда Карло Анчелотті досі дуже небезпечна. Тренерський штаб італійця вже не раз доводив, що вдало справляється з кадровими проблемами та вміє організовувати гру команду, відштовхуючись від виконавців.

Та й всі ці роздуми більше стосуються більш рівних команд, бо в поточній грі — Реал очевидний фаворит. В останніх п'яти матчах проти Альмерії мадридці відзначились 17 забитими голами.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Баптістао, Свідерскі — Менді, Мілітао, Куртуа, Гюлер

Під питанням: Себальос

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Історія протистоянь: