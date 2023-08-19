Іспанія

Карло Анчелотті не ризикнув кинути в бій Кепу Аррісабалагу.

У рамках другого туру чемпіонату Іспанії Реал зіграє на виїзді проти Альмерії.

У стартовому складі гостей вийшов Андрій Лунін. Головний тренер Реала Карло Анчелотті вважав за краще випустити в основі українця, а не новачка мадридської команди Кепу Аррісабалагу.

Нагадаємо, що Тібо Куртуа отримав серйозну травму і може повернутися у квітні 2023 року чи пізніше.

Для Луніна це буде 19-й матч за Реал.

Стежте за перебігом матчу Альмерія — Реал на нашому сайті. Старт гри о 20:30 за київським часом.