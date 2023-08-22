Іспанія

У переговорах братиме участь Деку.

Барселона обговорить продовження контракту Хаві, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, переговори з Хаві про новий контракт розпочнуться після закриття літнього трансферного вікна. Барселона хоче продовжити контракт із тренером на покращених умовах.

Повідомляється, що агент Хаві вже провів кілька консультацій із керівництвом клубу. Переговори про нову угоду вестиме новий спортивний директор Барселони Деку.

Нагадаємо, що Хаві очолив Барселону у 2021 році. Під його керівництвом команда виграла Суперкубок Іспанії та Ла Лігу у сезоні-2022/23.