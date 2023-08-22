Іспанія

Малоймовірно, що перехід здійсниться.

Перехід Жоау Феліша до Барселони мінімальний, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, навряд чи перехід відбудеться, незважаючи на бажання португальця виступати за каталонську команду.

Хаві вважає, що атакуючі позиції у команді добре укомплектовані. На три позиції в атаці він має шість футболістів: Левандовські, Рафінья, Фаті, Торрес, Ямаль і Еззальзулі.

Феліш може з'явитися у Барселоні, якщо клуб покине, наприклад, Ансу Фаті. В іншому випадку шанси дорівнюють нулю.

У минулому сезоні нападник відіграв 40 матчів, забивши дев’ять голів та віддавши три гольові передачі.