Малоймовірно, що перехід здійсниться.
ЖОАУ ФЕЛІШ, GETTY IMAGES
22 серпня 2023, 12:53
Перехід Жоау Феліша до Барселони мінімальний, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, навряд чи перехід відбудеться, незважаючи на бажання португальця виступати за каталонську команду.
Хаві вважає, що атакуючі позиції у команді добре укомплектовані. На три позиції в атаці він має шість футболістів: Левандовські, Рафінья, Фаті, Торрес, Ямаль і Еззальзулі.
Феліш може з'явитися у Барселоні, якщо клуб покине, наприклад, Ансу Фаті. В іншому випадку шанси дорівнюють нулю.
У минулому сезоні нападник відіграв 40 матчів, забивши дев’ять голів та віддавши три гольові передачі.