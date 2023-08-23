Іспанія

Клубу можуть знадобитися ресурси для нових угод.

Маркос Алонсо може залишити Барселону, повідомляє AS.

За інформацією джерела, це може статися через ситуацію в клубі, зокрема через трансфер Іньїго Мартінеса і швидкий переход Жоау Канселу.

Крім того, відхід Алонсо покращив би фінансове становище Барселони, що дозволило б підписувати нових футболістів.

При цьому, Хаві задоволений Алонсо і не хоче, щоб він йшов.

Цього сезону Маркос поки не виходив на футбольне поле.