Клубу можуть знадобитися ресурси для нових угод.
МАРКОС АЛОНСО, GETTY IMAGES
23 серпня 2023, 17:37
Маркос Алонсо може залишити Барселону, повідомляє AS.
За інформацією джерела, це може статися через ситуацію в клубі, зокрема через трансфер Іньїго Мартінеса і швидкий переход Жоау Канселу.
Крім того, відхід Алонсо покращив би фінансове становище Барселони, що дозволило б підписувати нових футболістів.
При цьому, Хаві задоволений Алонсо і не хоче, щоб він йшов.
Цього сезону Маркос поки не виходив на футбольне поле.