Іспанія

Захисник Арсенала не захотів залишати клуб.

Мадридський Реал на початку нового сезону вимушено стикнувся з неприємною звісткою про травму основного центрального захисника Едера Мілітао, повернення якого після розриву хрестоподібної зв’язки коліна найближчим часом очікувати точно не варто.

"Галактікос" на цьому тлі спробували повернутись до розгляду кандидатури іншого бразильського виконавця цього амплуа, оборонця лондонського Арсенала Габріела Магальяйнса, за яким стежили ще під час попередньої літньої кампанії рік тому.

Але у відповідь титулований іспанський гранд почув від гравця лише однозначне "Ні", після якого будь-які контакти поміж сторонами були припинені.

При цьому іспанська преса повідомляє, що відмова Габріела зараз не означає, що Реал відмовився від планів його підписати, а лише переніс розгляд цього питання на інший термін.

У новому сезоні 25-річний виконавець з’являвся на полі виключно на заміну в рамках АПЛ та відіграв 87 хвилин у матчі за Суперкубок Англії проти Манчестер Сіті.