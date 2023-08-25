Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку третього туру чемпіонату Англії, який відбудеться 25 серпня та розпочнеться о 22:30

Реал в рамках поєдинку третього туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії зіграє на виїзді проти Сельти.

СЕЛЬТА — РЕАЛ

П'ЯТНИЦЯ, 25 СЕРПНЯ, 22:30. БАЛАІДОС, ВІГО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — ІСІДРО ДІАС ДЕ МЕРА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ОТТ-ПЛАТФОРМІ SETANTA SPORTS

Сельта підходить до цього поєдинку на шістнадцятій сходинці турнірної таблиці з одним набраним балом. В першому турі "кельти" грали проти Осасуни на своєму полі та поступились з рахунком 0:2. У другому ж раунді Сельта зіграла на виїзді проти Реала Сосьєдад — 1:1 — і це вже можна вважати позитивним результатом.

Додаткових проблем команді Рафи Бенітеса додає трансфер Габрі Вейги. Головний тренер не може використовувати молодого гравця, бо він вже "на валізах", а ось відповідати на постійні питання щодо молодого таланта доводиться. Судячи з усього, Вейга перебереться в Саудівську Аравію, а Сельта отримає велику компенсацію.

Що стосується Реала, то тут вже йде мова про лідера чемпіонату, який переміг у двох стартових турах. Від мадридців постраждали Атлетік та Альмерія. Баски взагалі не змогли як належить нічого створити та поступились з рахунком 0:2. Альмерія ж навіть відзначилась голом, проте поступилась 1:3.

Головний супротивник Реала на цій стадії сезону — травми. Тібо Куртуа травмувався на тренуванні, а Мілітан отримав пошкодження вже в першому турі. У обох буде доволі тривалий процес відновлення. І якщо у воротарську ланку підписали Кепу, то в захисті доведеться обходитись тим, що є.

Український голкіпер Андрій Лунін, скоріш за все, опиниться на лавці запасних вже в цій грі. Хоче Карло Анчелотті і розповідає про повну довіру, але багато ЗМІ в Іспанії стверджують, що ставка буде робитись на Кепу.

Що стосується статистики протистоянь цих команд, то певний час Балаідос вважався важким місцем для грандів іспанського футболу, проте останнім часом це змінилось. В трьох попередніх матчах на арені Сельти Реал забив дев'ять голів та відсвяткував перемоги.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Сельта: Вільяр — Мінгеса, Айду, Старфельт, Санчес — де ла Торре, Тапіа, Бельтран, Бамба — Аспас, Ларсен

Реал: Кепа — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Гарсія — Вальверде, Тчуамені, Камавінга — Беллінгем — Родріго, Вінісіус

Не зіграють: Пасієнсіа, Перес — Менді, Мілітан, Куртуа, Гюлер

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