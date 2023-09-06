Іспанія

Іспанець поділився враженнями від свого трансферу.

Каталонська Барселона завершила цьогорічну трансферну кампанію тим, що віддала в оренду до англійського свого вихованця та нападник Ансу Фаті.

20-річний виконавець одразу після прибуття до нового колективу поділився власними враженнями щодо цього трансферу.

"Спочатку я поговорив із головним тренером Брайтона Роберто де Дзербі. Він висловив мені повну довіру зі свого боку, розповів, що він думає про мене, як про гравця.

Це було ключовим фактором для мене. Головним чином — це саме він переконав мене приїхати сюди. Його слова, бачення мене гравцем Брайтона, те, наскільки я міг би тут покращитись.

Я вже знав, що з себе представляє Брайтон, який останнім часом дуже активно розвивається, демонструє непогані результати, і навіть вийшов у єврокубки цього року. Окрім того, мені дуже подобається Прем’єр-ліга, і я радий бути тут Я можу грати будь-де попереду, де мене захоче бачити тренер. Мета полягає в тому, щоб я провів чудовий сезон для цієї команди, допоміг їй або закріпити результати минулого року, або навіть потрапити до Ліги чемпіонів. Так, це було б набагато краще", — заявив іспанський виконавець.

Фаті в цьому сезоні вже встиг тричі вийти на поле на зальних 47 хвилин ігрового часу.