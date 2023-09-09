Іспанія

Гравець Реала прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Мадридський Реал в останній день серпня 2023 року дізнався, що на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА зразка сезону-2023/24 гратиме в квартеті під літерою C проти німецького Уніона Берлін, італійського Наполі та португальської Браги.

Півзахисник "галактікос" Тоні Кроос, чий брат, Фелікс Кроос, виступав у складі "залізних" упродовж чотирьох років: 2016 – 2020, і наразі обіймає посаду асистента тренера команди віком до 19 років у цьому колективі, прокоментував результати жеребкування.

"За великим рахунком — непоганий жереб. Це будуть відносно невіддалені виїзні матчі в Німеччині, Португалії та Італії, тож це не може не тішити.

Але мене вже застерегли щодо Уніону, а тепер я застерігатиму вас від недооцінки цього суперника. Я добре знаю цей колектив, бо вже бачив кілька їхніх матчів.

Звісно, ця увага пов’язана з Феліксом та його виступами в цьому клубі. Сім’я для мене завжди на першому місці, тож я не міг не звертати увагу на долю брата.

Я навіть можу сказати, що Уніон для мене — це теж частина моєї великої футбольної сім’ї, тому я не берусь робити будь-які прогнози щодо наших виступів на груповому етапі цього сезону", — заявив німецький виконавець.

Шлях Реала розпочнеться саме з домашнього матчу проти берлінського клубу 20 вересня.