Іспанія

Гравець Реала прокоментував своє налаштування на чергову спробу зачепитись за місце в складі іспанського гранду.

Іспанський атакувальний півзахисник Браїм Діас цього літа завершив період виступів у італійському Мілані на правах оренди та повернувся назад до мадридського Реала.

У новому сезоні 24-річний виконавець устиг зіграти всього 14 хвилин у двох матчах, проте сподівається покращити ці показники найближчим часом.

"Мені подобається менталітет переможців у мадридському Реалі. У цьому клубі ти завжди знаєш, що будь-який гравець матиме можливість продемонструвати свій талант і забити гол.

Футбол — це командний вид спорту, тож добре розуміти, що тобі завжди будуть раді в Мадриді та зустрінуть високоякісні гравці", — заявив іспанський футболіст.

У минулому сезоні Діас забив та віддав по сім гольових передач у 45 зіграних матчах за Мілан.