Іспанія

Каталонський клуб виявляє інтерес до грузинського вінгера.

Барселона зацікавлена у придбанні Хвічі Кварацхелії, повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, каталонці хочуть підписати вінгера Наполі влітку 2024 року. Керівництво вважає, що вже розібралося здебільшого фінансових проблем, і сподівається, що до кінця сезону кошти на трансфер гравця з'являться.

При цьому, Наполі не збирається продавати Кварацхелію дешевше за 100 млн євро.

Хвіча провів 34 матчі у минулому чемпіонаті Італії, забивши 12 голів.