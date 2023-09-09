Каталонський клуб виявляє інтерес до грузинського вінгера.
ХВІЧА КВАРАЦХЕЛІЯ, GETTY IMAGES
09 вересня 2023, 18:28
Барселона зацікавлена у придбанні Хвічі Кварацхелії, повідомляє El Nacional.
За інформацією джерела, каталонці хочуть підписати вінгера Наполі влітку 2024 року. Керівництво вважає, що вже розібралося здебільшого фінансових проблем, і сподівається, що до кінця сезону кошти на трансфер гравця з'являться.
При цьому, Наполі не збирається продавати Кварацхелію дешевше за 100 млн євро.
Хвіча провів 34 матчі у минулому чемпіонаті Італії, забивши 12 голів.