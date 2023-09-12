Іспанія

Уругваєць сподівається бути готовим до матчу з Валенсією.

Останнім часом центральний захисник Хосе Марія Хіменес тренувався за індивідуальною програмою, але сьогодні його можна було помітити під час групового тренування без обмежень. Про це повідомляє Аs.

Даний факт, безумовно, тішить головного тренера "матрацників" Дієго Сімеоне.

У липні на тренуванні уругвайський центрбек отримав тріщину великогомілкової кістки, через що був змушений пропустити турне по Південній Кореї та стартові тури нової кампанії Ла Ліги.

В минулому сезоні на клубному рівні Хосе Хіменес зіграв 36 матчів, забив 2 м’ячи, віддав 1 гольову передачу та отримав 13 жовтих карток.