Іспанія

Функціонер дав свій коментар.

Спортивний директор Барселони Деку похвалив головного тренера Хаві.

"Нам потрібний час та спокій, щоб сформувати команду, і Хаві дає нам це.

Я завжди вважав, що Хаві стане великим тренером. Дуже щасливий, що Хаві прийшов у клуб у момент невизначеності. Нині ситуація зовсім інша, у нас конкурентоспроможний склад.

Ми були партнерами по команді. Він знає все про тренувальний процес, я – про управління. Якщо ми говоримо про футбол, то розуміємо одне одного. Він заслужив на новий контракт", — наводить слова Деку Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що згідно з чутками, Хаві продовжить контракт із Барселоною до літа 2025 року.