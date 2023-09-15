Іспанія

Виявляється можна відмовити навіть Пепу Гвардіолі.

На початку сезону дуже юний 16-річний вінгер Барселони привернув до себе увагу всього футбольного світу своєю яскравою та змістовною грою у основному складі "блаугранас". Тож зацікавленність деяких топових європейських клубів вже не дивує. Одним з таких клубів виявився переможець останнього розіграшу Ліги Чемпіонів Манчестер Сіті.

Влітку цього року головний тренер "містян" Пеп Гвардіола зв'язувався з Ламіном Ямалом, щоб переконати його переїхати на Етіхад Стедіум, однак Ямал не замислюючись відхилив цю пропозицію. На даному етапі кар'єри, його єдине бажання-досягти успіху у Барсі. Про це на своєму сайті пише Marca.

У цьому сезоні 16-ти річний вундеркінд зіграв 4 матчі та віддав 2 гольові передачі.