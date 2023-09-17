Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Getty Images
17 вересня 2023, 19:39
У рамках п'ятого туру іспанської Ла Ліги Вільярреал на своєму полі приймав Альмерію.
Господарі зуміли здолати гостей із мінімальною різницею голів.
Вільярреал - Альмерія 2:1
Голи: Морено, 45, Серлот, 90+4 – Акьєме, 44.
Вільярреал: Йоргенсен, Фойт, Альбіоль, Габбія (Куенка, 84), Ромеро (Комісанья, 62), Капу (Альберто Морено, 63), Парехо, Алекс Баена (Ахомаш, 73), Піно, Жерар Морено (Бреретон, 85) Серлот.
Альмерія: Луїш Машіміану, Чумі, Едгар Гонсалес, Монтес, Акьєме, Мелеро (Баба, 75), Робертоне (Пучмаль, 75), Лопі, Аррібас (Баптистао, 88), Ембарба (Рамазані, 66), Суарес (Коне, 88).
Попередження: Капу, Ембарба, Чумі, Пучмаль, Піно.