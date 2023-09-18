Іспанія

Головний тренер Барселони далеко не заглядає.

Завтра каталонський клуб стартує у Лізі чемпіонів домашнім матчем проти бельгійського Антверпена. Напередодні гри ентренадор Барселони поспілкувався з журналістами.

"Ми у передчутті можливістю знову зіграти у цьому турнірі. Настав час зробити крок вперед. Минулого року ми добре виступили у внутрішніх змаганнях, але тепер ми повинні показати прогрес у континентальній першості. Це ідеальний сценарій. До старту Ліги Чемпіонів ми підходимо у гарний момент. Цей турнір дасть нам змогу показати, що ми є конкурентоспроможними. Хочемо, щоб такі результати, як у грі проти Бетіса стали стабільними.

Цей склад здатний конкурувати у Європі, але ми маємо це довести. Мета-вийти з групи та зіграти у 1/8 фіналу. Ми повинні ставати кращими і боротися, для цього необхідно вийти з групи. І при цьому ми маємо добре грати. Але спершу туди треба вийти. Мета-боротися та показати свою ідентичність на полі, грати у хороший футбол. Після цього вже ставитимемо подальші цілі",- цитує головного тренера Барселони іспанська Marca.

Гра у рамках 1-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів сезону 2023/24 між Барселоною та Антверпеном відбудеться завтра о 22:00 за київським часом.