Іспанія

Талановитий півзахисник Антверпена зацікавив Барселону.

Юний бельгієць Артур Вермерен з Антверпена потрапив у сферу інтересів іспанської Барселони, повідомляє портал Mundo Deportivo.

Скаути каталонців матимуть можливість ще два рази побачити талановитого гравця, за яким стежили майже рік. Повідомляється, що вони дивилися ігри за участю Вермерена до трьох разів і Барселона розглядає можливість його підписання. Хоч остаточного рішення ще не прийнято, але звіти з клубу є позитивними.

Також зазначається, що гравцем цікавиться дортмундська Боруссія. За даними газети Nieuwsblad, бельгійський клуб оцінює 18-річного Вермерена у 20 мільйонів євро.

Незважаючи на свій досить юний вік, центральний півзахисник вже провів 43 матчі за основну команду Антверпена та встиг відзначитися одним голом і чотирма асистами.

Нагадаємо, Барселона та Антверпен опинилися в одній групі Ліги чемпіонів. Їхня перша зустріч розпочнеться сьогодні, 19 вересня о 22:00.