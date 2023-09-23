Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку сьомого туру чемпіонату України, який відбудеться 23 вересня та розпочнеться о 19:30.

Каталонська Барселона та Сельта з Віго продовжуватимуть програму суботи в рамках шостого туру іспанської Ла Ліги матчем Олімпійському стадіоні в Барселоні.

БАРСЕЛОНА — СЕЛЬТА

СУБОТА, 23 ВЕРЕСНЯ, 19:30. ОЛІМПІСЬКИЙ СТАДІОН, БАРСЕЛОНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ПЛАТФОРМІ MEGOGO

Поточний сезон для каталонської Барселони розпочався з безгольової нічиєї в гостях у Хетафе (0:0), після чого одразу почались балачки про те, що щось у чемпіонському складі під орудою Хаві все ж таки не працює. Але надалі "блаугранас" здобули чотири поспіль перемоги в чемпіонаті та ще й удало стартували в Лізі чемпіонів УЄФА розгромом бельгійського Антверпена (5:0), при цьому в кожній грі спрямовуючи у ворота суперників не менше двох голів, тож усі ці зайві розмови припинились.

Становище каталонського колективу наразі виглядає стабільним, а літня трансферна кампанія — надзвичайно успішною, адже кожний новачок був ретельно підібраний Хаві в умовах фактичної відсутності вільного фінансового ресурсу. Саме це й тримає переможну ходу Барси сталою, проте все одно завжди залишається ризик тогу, що досі де в чому експериментальний колектив може зробити необачний крок, після чого мадридський Реал віддалиться ще на кілька залікових балів.

Але поки що саме "бланкос" подавали більше сигналі для того, аби десь випадково втратити важливі очки. Зокрема, усі підстави для того були в третьому турі на Балаїдосі в гостях у майбутнього суперника Барселони — Сельти з Віго (1:0). Проте це була виїзна гра для Реала, тоді як "синьо-гранатові" зіграють проти "кельтів" на власному полі, хоча вони й досі не розкрутили Олімпійський стадіон у самому серці Каталонії на повну потужність.

І навряд чи публіка вражатиме відвідуваністю на матчі проти одного з потенційних аутсайдерів, а інакше колектив Рафаеля Бенітеса називати й якось недоречно. Лише одна перемога за стартові п’ять протистоянь — із таким балансом далеко від зони вильоту не вдасться втекти, проте за останні роки фанати Сельти вже встигли звикнути до подібних виступів їхнього улюбленого колективу.

Що цікаво, дивовижний порятунок "кельтів" зразка минулого сезону під орудою Карлоса Карвальяла завершився лише в останньому турі саме перемогою над Барселоною, проте, знову ж таки, то була домашня гра для Сельти, а за власних трибун вона завжди якось по-особливому зустрічає більш іменитих суперників.

Що ж до матчів на полі "блаугранас", то тут статистика не знайде приводів для радощів фанатів із Віго — остання перемога мала місце ще два з половиною роки тому, але й тоді це був один із останніх матчів сезону, а Барса на той момент програла чемпіонські перегони двом мадридським колективам. Цього разу контекст геть інакший, і якби випадково тут не побачити треті поспіль 5:0 від каталонського колективу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди раніше зустрічались 130 разів — 71 перемога Барселони, 28 перемог Сельти та 24 нічиїх. Останній офіційний матч завершився перемогою Сельти в червні цього року. Дублем за клуб із Віго відзначився Габрі Вейга, а відповів йому Ансу Фаті.