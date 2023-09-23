Іспанія

Гості мали всі шанси перемогти, але провалилися наприкінці зустрічі.

У рамках шостого туру іспанської Ла Ліги Барселона на Естадіо Олімпіко приймала Сельту.

Каталонський клуб пропустив на 19-й хвилині гри, а на 76-й хвилині рахунок став 2:0 на користь Сельти. Здавалося, що гості свого вже не проґавлять. Але ні...

На 81-й хвилині Левандовські забив з передачі Феліша, а за п'ять хвилин оформив дубль.

Точку у грі поставив Канселу, який забив на 89-й хвилині з передачі Гаві. Таким чином, Барселона за вісім хвилин відігралася проти Сельти наприкінці зустрічі.

Барселона - Сельта 3:2

Голи: Левандовські, 81, 66, Канселу, 89 – Ларсен, 19, Дувікас, 76.

Барселона: тер Штеген — Канселу, Кунде, Крістенсен (Бальде, 61), Алонсо (Ямаль, 46) — Гюндоган, Ромеу (Араухо, 46), де Йонг (Гаві, 36) — Ферран Торрес (Рафінья, 72), Левандовські, Феліш.

Сельта: Вільяр – Мінгеса, Нуньєс, Старфельт, Домінгес, Ристич – Бамба, Бельтран, де ла Торре – Аспас (Сведберг, 78), Странд Ларсен (Дувікас, 66).

Попередження: Крістенсен, 36, Гаві, 39 — Нуньєс, 43.