Іспанія

Талановитий турецький плеймейкер може зіграти у матчі 7-го туру Ла Ліги проти Лас-Пальмас.

У рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал очікує домашня зустріч із Лас-Пальмас.

За словами головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті, молодий атакуючий півзахисник Арда Гюлер, який перейшов до Реала з Фенербахче минулого літа, відновився після травми та готовий дебютувати за свій новий клуб вже у наступному матчі.

"Арда готовий грати. Йому потрібні ігрові хвилини, ще трохи фізичної підготовки, а також звикнути до гри команди.

Проте він в порядку. Він показав, що має надзвичайний талант. Напевно, справа в його генетиці", — цитує слова Анчелотті про 18-річного турка Mundo Deportivo.

Матч Реал Мадрид — Лас-Пальмас відбудеться в середу, 27 вересня, о 20:00 за київським часом.