Іспанія

Італійський фахівець хвалить "українську" команду.

У рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги, Жирона Артема Довбика та Віктора Циганкова буде приймати мадридський Реал. Напередодні гри висловився головний тренер "галактикос" Карло Анчелотті.

"Ми маємо віддати належне тому, що відображено у таблиці. Жирона показала кращі результати у цих перших іграх, ніж інші команди. Ми маємо поважати це. Вони дуже конкурентноспроможні.

В них є велика перевага: вони не грають у єврокубках та можуть спокійно готуватися до матчів.

Найбільше на команди впливають міжнародні змагання збірних. Через них в нас є травми та втома.

Реалу ESPN. Минулого року сезон для нас завершився, коли ми приїхали до Жирони. То була неприємна ніч. Те, що сталося минулого сезону, не відбудеться завтра", — наводить слова ентренадора

Матч восьмого туру Ла Ліги Жирона-Реал Мадрид відбудеться 30 вересня о 19:30.