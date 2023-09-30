Завершився матч чемпіонату Іспанії.
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30 вересня 2023, 23:59
У рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад на своєму полі приймав Атлетік.
Господарі без проблем обіграли гостей, відправивши до їхніх воріт три голи.
Сосьєдад - Атлетік 3:0
Голи: Ле Норман, 30, Кубо, 48, Оярсабаль, 66.
Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Ле Норман (Пачеко, 62), Тірні (Муньйос, 25) — Браїс Мендес, Субіменді, Меріно (Тур’єнтес, 81) — Кубо, Садік (Андре Сілва, 61), Барренечеа (Оярсабаль, 62).
Атлетік: Сімон — де Маркос, Вівіан (Паредес, 75), Єрай, Берчіче — Еррера (Прадос, 72), Дані Гарсія — Вільямс, Муньяїн (Рауль Гарсія, 72), Ніко Вільямс (Беренгер, 64) — Гурусета (Вільялібре, 46).
Попередження: Меріно, Субельдія — Еррера, Вівіан.