Каталонський клуб більше не розраховує на іспанського вінгера.
Ансу Фаті, getty images
01 жовтня 2023, 14:23
Атакуючий півзахисник Барселони Ансу Фаті, який наразі виступає на правах оренди за Брайтон, наступного літа може остаточно залишити каталонський клуб.
Як повідомляє Sport.es, "блаугранас" вирішили продати 20-річного іспанського вінгера через фінансову ситуацію в клубі.
Відзначається, що Барселона вже намагалася позбавитися Фаті влітку цього року, проте сам гравець відмовився переходити до Вулвергемптона в якості частини обміну на опорного півзахисника Рубена Невеша.
За Брайтон Ансу Фаті встиг провести вже п'ять матчів (249 хвилин), у яких він забив один гол.