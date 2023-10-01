Іспанія

Каталонський клуб більше не розраховує на іспанського вінгера.

Атакуючий півзахисник Барселони Ансу Фаті, який наразі виступає на правах оренди за Брайтон, наступного літа може остаточно залишити каталонський клуб.

Як повідомляє Sport.es, "блаугранас" вирішили продати 20-річного іспанського вінгера через фінансову ситуацію в клубі.

Відзначається, що Барселона вже намагалася позбавитися Фаті влітку цього року, проте сам гравець відмовився переходити до Вулвергемптона в якості частини обміну на опорного півзахисника Рубена Невеша.

За Брайтон Ансу Фаті встиг провести вже п'ять матчів (249 хвилин), у яких він забив один гол.