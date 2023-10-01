Іспанія

Нова угода буде підписана у понеділок.

Барселона незабаром оголосить про підписання контракту із Ламіном Ямалем, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, перший професійний контракт Ямаля буде розрахований на три роки – максимальний термін угоди для 16-річного гравця за правилами ФІФА.

Угода буде підписана у понеділок, 2 жовтня. Відступні становитимуть 1 мільярд євро.

Нагадаємо, що Ямал став наймолодшим дебютантом клубу в історії Ла Ліги: йому було 15 років та 290 днів.