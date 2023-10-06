Функціонер "матрацників" зацікавив кілька європейських топ-клубів.
Андреа Берта, Getty Images
06 жовтня 2023, 18:42
Італійський спортивний директор мадридського Атлетіко Андреа Берта цікавий кільком європейським топ-клубам, повідомляє видання The Independent.
Вважається, що Берта заслужив хорошу репутацію, надавши форму трансферній політиці мадридців. У спробах запросити італійського функціонера, Манчестер Юнайтед і Тоттенгем можуть зіткнутися з конкуренцією з боку ПСЖ.
Раніше повідомлялося, що Берта керує скаутською мережею Атлетіко, а також має право голосу у плануванні складу.
51-річний Андреа Берта з травня 2013 року по липень 2017-го посідав місце технічного директора "матрацників". Потім його підвищили до спортивного директора.