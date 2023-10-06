Іспанія

Нова угода з уругвайським центрбеком буде розрахована до літа 2028 року.

Атлетіко Мадрид на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту зі своїм центральним захисником Хосе Марією Хіменесом.

28-річний уругваєць вирішив пов'язати майбутнє з "матрацниками", підписавши нову угоду до літа 2028 року.

Нагадаємо, що Хосе Марія Хіменес виступає за Атлетіко з 2013 року, двічі вигравши Ла Лігу, один раз Лігу Європи, один раз Суперкубок УЄФА та один раз Суперкубок Іспанії.

З того моменту він провів у футболці "матрацників" 290 поєдинків у всіх турнірах, забивши 12 голів та віддавши 10 результативних передач.