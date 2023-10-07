Іспанія

Радісний вечір п'ятниці для вболівальників на Естадіо Сан-Мамес.

У рамках дев'ятого туру іспанської Ла Ліги Атлетік Більбао зустрівся на власному полі з Альмерією, яка наразі займає останню сходинку в турнірній таблиці.

Сенсації у цьому протистоянні не сталося: підопічні Ернесто Вальверде відправили у ворота аутсайдера іспанської першості аж три "сухих" м'ячі, тим самим записавши до свого активу чергові три очки.

Завдяки цій перемозі з рахунком 3:0 Атлетік як мінімум тимчасово піднявся до зони Ліги чемпіонів, проте свої матчі ще потрібно буде зіграти мадридському Атлетіко та Сосьєдаду.

Атлетік — Альмерія 3:0

Голи: Гурусета, 10, Дані Гарсія, 63, Сансет, 81