Радісний вечір п'ятниці для вболівальників на Естадіо Сан-Мамес.
Оян Сансет, getty images
07 жовтня 2023, 00:11
У рамках дев'ятого туру іспанської Ла Ліги Атлетік Більбао зустрівся на власному полі з Альмерією, яка наразі займає останню сходинку в турнірній таблиці.
Сенсації у цьому протистоянні не сталося: підопічні Ернесто Вальверде відправили у ворота аутсайдера іспанської першості аж три "сухих" м'ячі, тим самим записавши до свого активу чергові три очки.
Завдяки цій перемозі з рахунком 3:0 Атлетік як мінімум тимчасово піднявся до зони Ліги чемпіонів, проте свої матчі ще потрібно буде зіграти мадридському Атлетіко та Сосьєдаду.
Атлетік — Альмерія 3:0
Голи: Гурусета, 10, Дані Гарсія, 63, Сансет, 81