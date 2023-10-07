Іспанія

Форвард Атлетіко належить до переліку старожилів іспанської першості.

У професійній кар’єрі французького нападника Антуана Грізманна був усього один випадок, коли він грав не за клуби з Іспанії — на самому початку лідер національної збірної своєї країни виступав за ФК Масон у регіональних лігах Франції.

Решта шляху нинішнього гравця мадридського Атлетіко була пов’язана з Реалом Сосьєдад, Беріо та каталонською Барселоною.

У підсумку, станом на сьогоднішній день, 32-річний виконавець провів уже 505 матчів у рамках Ла Ліги та Сегунди (39), що робить його одним із двох гравців, які провели найбільшу кількість ігор на такому рівні серед іноземців.

Перший — колишній нападник каталонської Барселони Ліонель Мессі з 520 матчами.

Як бачимо, уже за ходом поточного сезону провідний виконавець Атлетіко може обійти легенду іспанського футболу.

Якщо Грізманн продовжить стабільно з’являтись на футбольному полі, як це робив до цього в чемпіонаті та Лізі чемпіонів у поточному сезоні, то рекорд буде оновлено в мадридському дербі проти Реала, яке орієнтовно має відбутись 4 лютого.