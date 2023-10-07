Іспанія

На німців це не схоже.

Барселона до сих пір не отримала 60 млн. євро за продажу платформи Barca Studios.

Як повідомляє іспанська Marca, влітку у Барселоні були впевнені, що німецький фонд "Ліберо" внесе необхідну суму, але цього не сталося. Через це клуб був дуже обмежений у питанні підписання новачків у літнє трансферне вікно. Сторони не зійшлися на певних умовах, на яких наполягала компанія, котра розуміла складну фінансову ситуацію каталонців.

Після закриття трансферного вікна ситуація змінилася. Барселона не поспішала з завершенням угоди, встановивши кінець сезону як крайній термін для отримання фінансування.

Однак фонд продовжує затримувати виплати, у зв'язку із чим каталонці вирішили знайти інших інвесторів, які будуть готові взяти на себе витрати. Ліберо раніше пообіцяв заплатити необхідну суму до закриття літнього трансферного вікна, але компанія внесла лише аванс, все ще не давши необхідних 40 млн. євро.