Іспанія

Португалець непогано виглядає у складі "синьо-гранатових".

Президент Атлетіко Мадрид Енріке Сересо та генеральний директор клубу Мігель Анхель Хіль хочуть продати Жоау Феліша наступного літа. Про це повідомляє As.

Керівництво "матрацників" раді успішній грі португальця за Барселону і вважають, що вона піднімає його трансферну вартість. Мадридці сподіваються отримати 80 млн. євро за майбутній трансфер гравця.

Португальський півзахисник перейшов до Барселони на правах річної оренди перед закриттям літнього трансферного вікна, попередньо підписавши нову угоду з мадридським клубом. Контракт Феліша з Атлетіко розрахований до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює гравця збірної Португалії у 50 млн. євро.

У цьому сезоні Жоау Феліш відіграв за "блаугранас" сім матчів, забивши три голи та віддавши дві гольові передачі.