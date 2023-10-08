Іспанія

Аргентинця вже неможливо уявити на чолі іншої команди.

Головний тренер Атлетіко Мадрид Дієго Сімеоне підпише новий контракт з клубом. Про це повідомляє Relevo.

Як зазначає джерело, сторони домовились про продовження угоди. Залишилося тільки визначитися з терміном нового контракту, це буде два або три року.

Дієго Сімеоне тренує "матрацників" з 2011 року. За цей час "Чоло" приводив Атлетіко до двох перемог у Ла Лізі, двох перемог у Лізі Європи та Суперкубку УЄФА. Також аргентинський фахівець на чолі мадридського клубу два рази зупинявся за крок до перемоги у Лізі чемпіонів.