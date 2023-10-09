Іспанія

Чергова травма у стані каталонського клубу.

Захисника Барселони Жюль Кунде отримав травму у матчі проти Гранади (2:2) та пропустить щонайменше місяць. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Француз отримав пошкодження та був замінений у першому таймі після зіткнення з Гаві.

Зазначається, що за результатами обстеження у Кунде виявлено розтягнення внутрішньої зв'язки лівого коліна. Через це він пропустить щонайменше місяць і точно не зіграє у матчі проти Реалу 28 жовтня. На жовтневі матчі збірної Франції замість нього викликаний захисник Челсі Аксель Дісасі.

У цьому сезоні Жюль Кунде зіграв за Барсу 11 матчів та забив один гол.