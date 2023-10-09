Іспанія

Головне щоб не закінчилося як з Бояном.

Ламін Ямал встановив рекорд Ла Ліги, забивши у дев'ятому турі іспанської першості у ворота Гранади.

Вінгер Барселони став наймолодшим футболістом, який забивав у чемпіонаті Іспанії. На момент голу, йому виповнилося 16 років та 87 днів.

Ламін Ямал перевершив досягнення Фабріса Олінга, який забив у 16 ​​років та 98 днів граючи за Малагу у 2012 році.

У цьому сезоні іспанський вундеркінд відіграв за "блаугранас" 11 матчів, забивши один м'яч та віддавши дві гольові передачі.